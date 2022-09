El día que Emilia Mernes cautivó a todos sus fans bailando “No soy yo”

“Hace tres años salía este temazo” recordaron los fans de Emilia Mernes en Tik Tok con un video de archivo donde la cantante baila al ritmo de su propia canción en los comienzos de su carrera musical.

Con un blazer oversized verde, tacones y en bikini, Emilia Mernes se mueve al ritmo de la música mientras un peluquero intenta arreglar su cabello largo y oscuro.

La cantante de Nogoyá despliega toda su sensualidad y carisma frente a cámara durante una sesión de fotos, al ritmo de “No soy yo”, su colaboración con Darell.

Por supuesto, los comentarios del video señalaron el talento de la artista. “Para los que dicen que salió a la fama con duki... emilia tenía temas hasta con darell”

La cantante entrerriana tocará en el Movistar Arena en septiembre, en la que será la presentación formal de su primer álbum. (Prensa Emilia).

Emilia Mernes se presentará en el Movistar Arena

Emilia Mernes agotó las entradas para su show en el Movistar Arena, del 24 de septiembre, por lo que decidió agregar una fecha más que será el día anterior, el 23 de septiembre.

“Aún estoy tratando de asimilar esta noticia de que fue sold out en dos horas, ustedes están locos. Así que imagínense, si no asimilo eso, me va a costar asimilar que se viene el segundo Movistar Arena el 23 de septiembre!” dijo incrédula y feliz por lo que estaba anunciando.