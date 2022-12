El día que Ángela Torres deslumbró con una microbikini verde en la playa y causó sensación en las redes

Ángela Torres no es muy activa en Instagram, pero cada vez que sube nuevo contenido a su perfil o a las historias sorprende y enamora a los millones de usuarios que la siguen en la red social, y es que suele mostrarse con looks únicos que no solo marcan tendencia, sino que también perfilan su estilo.

Ángela Torres conquistó en redes. Foto: Warner Music

Un ejemplo de ello fue la vez que se anticipó al verano y realizó un pequeño escape a la playa, y desde la habitación del lugar en el cual se hospedaba, se fotografió con una microbikini de dos piezas que ahondaba el tono verde en casi la totalidad de la prenda, pero sobre los bordes adquiría con color celeste.

Ángela Torres enamoró con una microbikini verde. Foto: Instagram

Se trató de un corpiño triangular de tiras regulables con tendencia a tomar el estilo ‘underboob’ debido a su tamaño, al que acompañó con una bombacha cavada con tiras que se ataban a los costados de su cuerpo.

Ángela Torres conquistó con una microbikini. Foto: Instagram

De esa forma, acompañó las postales con el escrito: “El mar y un libro de Mariana que más kere”, siendo un método de expresarse muy característico de Ángela.

Ángela Torres a puro estilo desde la playa. Foto: Instagram

Por qué compararon a Ángela Torres con Ariana Grande

Una de las cosas que más se estuvo comentando en los últimos días fue el parecido entre la actriz y la cantante, al igual que su parecido a la Joaqui, y aunque ha salido a defender su imagen y a negar cualquier semejanza con las artistas, también comenzó a correr la idea de que se realizó una cirugía estética en la cara.

El look de Ángela Torres al estilo de Ariana Grande. Foto: Instagram/angelatorres

“¿Ustedes se piensan que me opere toda la cara? No es para nada cierto”, comentó con firmeza; pero aun así, continúa luciendo peinados, maquillajes y vestuarios que son muy similares a los que utiliza Ariana: desde el recogido alto y tirante, hasta el delineado de los ojos.