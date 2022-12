Ángela Torres sorprendió por su parecido con La Joaqui

Desde que comenzó su carrera en los medios como actriz de televisión en “Solamente Vos”, Ángela Torres ganó una gran popularidad. Su salto al estrellato llegó con su protagónico en “Simona” donde tamién demostró sus dotes de canto y desde entonces incursiona también en la música.

En búsqueda de un estilo propio, la hija de Gloria Carrá y Marcelo Torres comenzó a dar sus primeros pasos en el género urbano y empezó a acercarse al estilo de La Joaqui. La reconocida cantante de cumbia es una de las principales referentes del RKT y logró imponer su presencia en los escenarios de destacados festivales.

Ángela Torres Foto: instagram

Luego de un radial cambio de look con un nuevo estilo de pelo lacio color chocolate y labios más voluptuosos, son muchos quienes aseguran que con su nueva imagen de Ángela Torres es parecida a La Joaqui. A esta teoría se suma peculiaridad de usar una vestimenta y accesorios similares.

Ángela Torres y su parecido a La Joaqui Foto: instagram

“Chiks el parecido de La Joaqui con Ángela Torres no me jodannnn ¿cuál es cuál?”, disparó una usuaria de Twitter en un posteo con imégenes que comparaban a ambas artistas. Mientras que otro usuario exclamó: “La Joaqui y Ángela Torres son la misma persona o cómo es el tema”. Las imágenes no tardaron en hacerse viral y circular por las redes.

Ángela Torres confirmó su reconciliación con Franco Rizzaro

Este es un gran momento para la joven artista ya que no solo triunfa en lo profesional con su talento sino que atraviesa un romance con su novio Franco Rizzaro. Después de una breve separación, los tortolitos compusieron su vínculo y volvieron a apostar por el amor.

Ángela Torres y un jugado outfit con cadenas.

“Ahora estoy muy enamorada de mi pareja, de Franco. Ya estamos hace dos añitos, y lo amo con toda mi alma y lo admiro mucho también”, confesó Ángela en “Almorzando con Juana” cuando la conductora Juana Viale le preguntó por sus noviazgos.

En ese sentido reflexionó también: “Estoy de novia hace mil años. Siempre ando de novia, insoportable. Voy de uno en otro”.