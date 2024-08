Desde Tulum, Wanda Nara posó con un top ultra escotado y quedó al límite de la censura

Wanda Nara jamás pasa desapercibida. Es una de las personalidades más reconocidas e influyentes del mundo mediático. Pisa fuerte y apuesta todo por sus proyectos. No conoce de límites y siempre está un paso adelante en las tendencias del momento. Juega al límite de la censura.

Wanda Nara deslumbró con una microbikini en las playas de Brasil Foto: instagram/wanda_

La influencer siempre está un paso adelante y se muestra a la vanguardia de las últimas tendencias. En una de sus últimas publicaciones, Wanda sorprendió a sus fans con un look que conquistó la mirada de todos. Combina a la perfección diferentes estilos y crea outfits únicos, arriesgados y sensuales.

Así es la colección de careteras y zapatos de la empresaria..

Modelo, empresaria y cantante marca tendencia. Es un verdadero icono fashionista y conquista likes a cada paso que da. Su estilo audaz y avasallante va por todo y los likes invaden cada una de sus publicaciones. Wanda disfruta de unos espectaculares días de descanso en Tulum, México, y lo compartió con sus seguidores.

Desde Tulum, Wanda Nara posó al límite de la censura y desafió: "Si tuviera que elegir otra..." Foto: instagram

Wanda Nara posó con un look mega jugado. Un top con mucho escote y ultra ajustado. Mostró mucha piel y dio cátedra de estilo demostrando ser la reina de las tendencias. Como accesorio para protegerse del sol lució un sombrero en tono marrón mega trendy.

Desde Tulum, Wanda Nara posó al límite de la censura y desafió: "Si tuviera que elegir otra..." Foto: instagram

La publicación revolucionó Instagram y sus fans alucinaron con el espectacular look de Wanda. Sin lugar a dudas siempre va por más y no conoce de límites a la hora de explorar nuevos outfits.

Wanda Nara subió la temperatura en las playas de Tulum, México

La influencer siempre está un paso adelante. Los must jamás se le escapan y combina estilos a la perfección para sorprender con sus propios looks. Sabe como llamar la atención de todos y no pasar desapercibida.

Desde Tulum, Wanda Nara posó al límite de la censura y desafió: "Si tuviera que elegir otra..." Foto: instagram

Desde Tulum, Wanda Nara posó al límite de la censura y desafió: "Si tuviera que elegir otra..." Foto: instagram

Wanda Nara posó con un espectacular look para disfrutar de la playa. La morocha lució un infartante top ultra escotado. Al borde de la censura, mostró mucha piel y dejó sin palabras a sus fans con el fogoso look.