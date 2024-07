Araceli Torrado es influencer y modelo. Tiene millones de seguidores en Instagram y es la novia del famoso streamer Momo. La pareja causa sensación en redes y sus fans alucinan con cada interacción que mantienen en público.

Desde Río, la novia de Momo, Araceli Torrado, lució una mini remera underboob y provocó una fuerte reacción del streamer

La modelo y el streamer comparten su día a día con sus fans. Publican diferentes postales de su amor y jamás pasan desapercibidos. Hace un año blanquearon su romance y desde ese momento son inseparables. Las imágenes juntos revolucionan Instagram.

Araceli Torrado es rosarina y tiene 30 años. Saltó a la fama por ser la novia del extenista David Nalbandian. Tras superar esa relación turbulenta, volvió a creer en el amor al conocer a Momo. La pareja es muy querida y reciben constantemente muestras de cariño y halagos de sus fans.

Araceli Torrado encendió Instagram posando con un look mega jugado. Su estilo no conoce de límites y los looks en donde muestra mucha piel son los preferidos por sus fans. Osada y avasallante, desafía los límites de la censura y no duda en combinar diferentes prendas para crear sus propios outfits jugados.

La modelo fue por todo y posó con una prenda que dejó sin palabras a todos y Momo reaccionó muy picante el ver la fotografía. La morocha modeló con un top underboob en color rosa. Dejó mucha piel al descubierto y desató pasiones con el infartante look.

Momo completamente enamorado, le dejó un mensaje que causó sensación: “¿Y esa mujer tan hermosa?” Sus fans rápidamente reaccionaron al comentario y la publicación se viralizó.

Araceli Torrado subió la temperatura con un look impactante

La modelo e influencer causa sensación en Instagram. La novia del streamer Momo jamás pasa desapercibida y sabe a la perfección como conquistar miradas y suspiros.

Foto: instagram

Araceli Torrado encendió Instagram posando con un top underboob ultra sensual. Mostró mucha piel y revolucionó Instagram. Sus fans alucinaron y los likes y mensajes de cariño no se hicieron esperar.