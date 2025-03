Desde la cama, Evangelina Anderson posó con lencería negra y portaligas y quedó al borde de la censura

Evangelina Anderson es sin dudas una de las mujeres más sexys y esta oportunidad volvió a deslumbrar a sus fanáticos con su estilo y sensualidad en una producción para Vogue España que dejó a todos sin palabras.

La producción de Evangelina Anderson para Vogue

En una serie de imágenes compartidas en su cuenta de Instagram, se la ve posando desde una cama con un conjunto de lencería negra que incluyó un body de encaje con transparencias, medias de red y un portaligas que sumó un toque de elegancia y osadía.

La producción de Evangelina Anderson para Vogue

Además de la sofisticación de su atuendo, complementó su look con un maquillaje de alto impacto: labios pintados en un intenso rojo fuego, smokey eyes que destacaron su mirada y una máscara de pestañas negra que enmarcó su expresión.

La producción de Evangelina Anderson para Vogue

Los seguidores de la modelo no tardaron en reaccionar a la impactante sesión de fotos. “Lo hermosa que es esta mujer y argentina”, comentó una usuaria, mientras que otro mensaje expresó: “¡Me destruye tanta belleza y sensualidad!”. La publicación rápidamente se llenó de halagos y miles de “me gusta” de parte de sus fans.

La producción de Evangelina Anderson para Vogue

Los rumores sobre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Pero mientras la modelo brillaba en las redes, en el mundo real su nombre también estaba en boca de muchos por otro motivo. En México, su esposo, Martín Demichelis, vivía momentos tensos en su rol como entrenador de Rayados de Monterrey, tras la eliminación de su equipo de la Concacaf Champions League.

El contundente mensaje de Evangelina Anderson tras los rumores sobre Martín Demichelis

Los rumores sobre su posible despido comenzaron a circular y, como es habitual en la era de las redes sociales, los comentarios no tardaron en colarse bajo las publicaciones de Evangelina. “¿Y ahora que lo rajaron adónde se van a ir?”, le preguntó un seguidor. La respuesta de la modelo fue directa: “Acá seguimos… parece que no rajaron a nadie. No hay que creer todo lo que dicen en la tele”, concluyó.