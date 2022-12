De una relación “tóxica” a ser la pareja del momento: los romances de Emilia Mernes.

Emilia Mernes sigue adelante con su relación con el trapero Duki, con quien ya llevan un año de relación. Durante este tiempo, han sido famosas las muestras de afecto de ambos, pero qué pasó antes en la vida de la cantante.

Hace un tiempo, Emilia Mernes fue invitada al programa que se emite por Telefé, “Podemos Hablar” y allí contó sobre algunos momentos de su vida. En ese contexto, la cantante se refirió a una relación tóxica que tuvo.

Emilia Mernes en "PH: Podemos Hablar". (Captura Youtube)

“Me perdono por una relación muy tóxica que tuve donde la pasé muy mal. Me acuerdo que realmente no estaba bien, hasta bajé diez kilos, y todo mi alrededor estaba muy preocupado por mí”, reveló. A su vez, explicó que cuando logró salir de ahí, le pidió perdón a sus papás y amigos porque pasaron todo eso con ella.

Emilia Mernes ya está consagrada como una artista internacional, pero tuvo un pasado difícil.

Emilia Mernes no dio el nombre sobre el ex al que se refería, pero lógicamente en las redes sociales comenzaron a sacar conjeturas sobre quién podría ser esa persona tóxica que había estado en la vida de la cantante.

Emilia Mernes la descose en las redes sociales. Foto: Instagram

Anteriormente, Emilia Mernes mantuvo un noviazgo con Fernando Vázquez, integrante del grupo uruguayo Rombai que tenía entre sus miembros también a la cantante. La relación terminó media rara, por sus declaraciones.

Fer Vazquez y Emilia fueron pareja durante dos años. Foto: Redes

“Me da mucho orgullo pensar que puedo crear un artista así, trabajar con alguien y llevarlo a ese nivel de fama, tener el ojo para elegir artistas que tienen esa magia, ese ángel”, dijo el exnovio de Emilia Mernes. Seguido, la cantante escribió en sus redes sociales: “Ya no sabe ni qué decir este nefasto para ser relevante”.

Uno de los rumores que envuelven a Emilia Mernes

Emilia Mernes y Neymar se grabaron bailando “Bendición” y desde entonces que en las redes se especuló con un posible romance. “No soy la novia, somos muy buenos amigos. Él es un amor. Es una persona muy genuina, simple”, explicó Emilia Mernes. Además, dijo que se conocen hace dos años más o menos, y que él le escribió la primera vez.

Resurgió un video de Emilia Mernes bailando con Neymar: “Lo que se perdió” Foto: Web

Los gestos de amor del Duki a Emilia Mernes

En noviembre del año pasado, la pareja blanqueó la relación que comenzó cuando grabaron un video juntos. En uno de los conciertos de Emilia Mernes en Buenos Aires, Duki le entregó un enorme ramo de flores por tocar por primera vez en el Movistar Arena.

Duki sorprendió a Emilia sobre en escenario Foto: Mazza

En uno de sus conciertos, mientras cantaban su primer single, Duki cambió la letra de la canción delante de todo el estadio para dedicársela a ella, cambiando “baby” por “Emi”.

Duki y Emilia Mernes Foto: Instagram

Además, en un concierto de Emilia Mernes en Mallorca, ella tenía una infección en la garganta y no podía cantar y él a cantar por ella.

Duki y Emilia Mernes Foto: Instagram

¿Por qué se dieron los rumores de infidelidad entre Duki y Emilia?

Luego de que se hiciera viral un video de Emilia Mernes bailando con otro hombre que no era Duki, explotaron las críticas y rumores de infidelidad por parte de la cantante. Por su parte, el rapero salió a aclarar que estaba seguro de su novia y pidió que dejen de meterse en su relación.