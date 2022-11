Camisa oversize, borcegos y mini bolso negro: el día que Ester Expósito se llevó miles de likes con su look súper chic

Ester Expósito es una de las actrices que no solo cautiva a sus fanáticos de España, país de donde es oriunda, sino de todo el mundo. Es por esto que como tiene 28.7 millones de seguidores en Instagram, cada uno de sus posteos obtiene millones de likes y miles de comentarios.

Ester Expósito cautiva a sus 28.7 millones de seguidores en Instagram. Foto: instagram

Entre una de las publicaciones hay una que no pasó desapercibida y con la que tuvo más de 2 millones. La joven cautivó con un look súper chic: camisa blanca oversize, borcegos negros y un mini bolso con detalles en dorado.

Por su parte, lució un maquillaje en tonos amarronados y unas trenzas en la parte superior de su cabeza.

“Que bella”, “Mi amor”, “Me molas”, “Me haces mal”, “Sos muy sexy”, fueron solo algunos de los tantos elogios que recibió.

Qué cirugías tiene Ester Expósito

Con el paso de los años Ester Expósito ha mostrado pequeños cambios en su rostro. Es por esto que en varias oportunidades se ha defendido de las acusaciones de la prensa de que podría haber pasado por el quirófano más de una vez.

“Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichetomía, ni cirugía estética. Son muchos los jóvenes que me siguen a los que podrían influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de utilizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo. Más profesionalidad”, comentó al respecto.