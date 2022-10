Camila Homs deslumbró con su pose frente al espejo e hizo una fuerte promesa

Camila Homs, no deja de crecer en sus redes sociales luego de su separación con el jugador de la selección argentina y del Atlético Madrid, Rodrigo De Paul.

Camila Homs coqueteó en sus redes con su nueva apariencia

En tan solo algunas semanas, Homs ya es parte del micromundo de la moda, y aunque siempre su gusto fue exquisito, hoy en día puede vivir de ello. Esto también implica mucho sacrificio físico y alimenticio, teniendo en cuenta que es madre de dos hijos menores de edad. Pero para la joven de 25 años nada parece un impedimento para cumplir sus sueños.

En medio de un entrenamiento, la expareja del jugador, posó frente al espejo y mostró su conjunto deportivo negro de dos piezas, dejando al descubierto su abdomen.

Camila Homs deslumbró con su conjunto deportivo Foto: instagram

Como toda influencer, en la descripción del posteo dejó una fuerte promesa a todos sus seguidores fitness. “La próxima les grabo mi rutina de gimnasio”, aseguró.

Qué no puede faltar en el look de Camila Homs

Hoy en la Argentina, la modelo es una de las referentes en el ámbito de la moda y cada uno de sus looks, son imitados por decenas de mujeres.

Camila Homs enamora desde Ibiza. Foto: Instagram.

“Me puedo llegar a perfumar cuatro o cinco veces por día. Tengo que ver a alguien y el perfume me parece súper importante en una persona. Me tiro en los brazos y un poquito en el pelo. Dependiendo la ocasión busco uno más intenso, si es de día, uno más floral o un poquito más suave. Me encantan los perfumes y siempre juego con las posibilidades”, aseguró.

Camila Homs viajó junto a sus hijos a España Foto: Instagram/ @camihoms

Lápiz labial, gafas de sol y colita de pelo son otros productos con los que influencer no puede salir a la calle. Y aclara que sin los lentes se siente desprotegida y desnuda.