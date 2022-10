Camila Homs volvió a deslumbrar en Instagram con un conjunto de ropa interior atípico de encaje

Camila Homs, es la ex pareja del futbolista Rodrigo de Paul e hija de un sindicalista argentino. Luego de su mediática separación, la joven de 25 años, se instaló en Puerto Madero, Argentina, para comenzar su vida desde cero junto a sus dos hijos.

Camila Homs

Tras la ruptura con el 7 de la Selección Argentina luego de un posible engaño con la cantante Tini Stoessel, Homs se centró en ella y en empezar proyectos que su anterior vida no le permitían. Es así, como incurrió en el mundo de la moda y gracias a su descomunal belleza fue más que recibida en este micromundo.

Es por eso que la argentina colapsa su cuenta de Instagram con looks despampanantes, y esta vez no fue la excepción. Posó para la publicidad de una marca con un conjunto de ropa interior de varias piezas en color blanco.

La cautivante foto de Camila Homs Foto: Instagram/camihoms

Corpiño con un lazo mega fino, colaless, medias de encaje y portaligas fue todo lo que Camila Homs lució para llenarse de likes. Es un clásico en ella el make up desapercibido y suave al igual que las ondas rotas en su cabello.

La condición de Camila Homs a Rodrigo De Paul para viajar al Mundial en Qatar

Es un hecho que Camila Homs y Rodrigo De Paul serán familia para toda la vida debido a que tienen dos hijos en común muy pequeños. Por ende, en casi todos los grandes acontecimientos laborales y personales, se van a tener que reunir, y el Mundial 2022 es uno de ellos.

Camila Homs deslumbró en Instagram Foto: instagram

La modelo irá a acompañar a su ex pareja y que él pueda pasar tiempo con sus hijos. No obstante, le puso una condición, no cruzarse con su actual pareja Tini Stoessel.

Aun así, coincidirán en la cancha a la hora de que juegue la Selección Argentina, pero no hay ninguna duda que tratarán de esquivarse para evitar el momento incómodo.