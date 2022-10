Camila Homs enseñó como vestir con prendas básicas y deslumbrar en Instagram.

Si bien Camila Homs es conocida por ser la exmujer del mediocampista de la Selección Argentina y del Atlético Madrid, la realidad es que desde su escandalosa separación la modelo se insertó en el mundo de la moda muy rápido y fue más que recibida por cientos de marcas.

Camila Homs la rompe en Instagram con sus fotos. Foto: Gentileza Instagram.

Lencería, bikinis, conjuntos deportivos y prendas de fiesta son solo algunas de los productos que promociona Homs en su cuenta de Instagram, @camihoms, que la volvieron un icono de la moda.

Hay mujeres que vistan lo que vistan, lucen bien, este es el caso de la hija del sindicalista Horacio Homs que mostró en sus historias su look matutino. Jeans con roturas, remera básica blanca anudada dejando al descubierto el abdomen, unas zapatillas botita y una gorra bastaron para que la joven luzca espléndida.

Camila Homs con un total look tradicional y a la moda Foto: instagram

Ser la expareja de un jugador de futbol tan reconocido como lo es De Paul, no es tarea fácil, ya que el 7 de la Selección Argentina rápidamente recompuso su vida amorosa con la cantante Tini Stoessel y es viral cada viaje, acción o foto, ya sea que la hagan pública o no.

Los infaltables en el bolso de Camila Homs

Como toda mujer de la moda, en su cartera pueden hablen múltiples productos, pero hay solo uno que nunca le puede faltar. En una entrevista con Infobae, Homs dio a conocer qué objetos no le pueden faltar en su bolso de mano.

“Me puedo llegar a perfumar cuatro o cinco veces por día. Tengo que ver a alguien y el perfume me parece súper importante en una persona. Me tiro en los brazos y un poquito en el pelo. Dependiendo la ocasión busco uno más intenso, si es de día, uno más floral o un poquito más suave. Me encantan los perfumes y siempre juego con las posibilidades”, aseguró.

Lápiz labial, gafas de sol y colita de pelo son otros productos con los que influencer no puede salir a la calle. Y aclara que sin los lentes se siente desprotegida y desnuda.