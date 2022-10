Camila Homs mostró su look de entrenamiento y reveló una intimidad

Camila Homs, es la expareja del jugador de la selección argentina, Rodrigo De Paul, quien ya formó un nuevo romance con la cantante del momento Tini Stoessel. Aunque afirman que estarían transitando por su primera crisis.

Camila Homs despierta suspiros entre sus seguidores. Foto: Instagram/@cami

Luego de duras semanas tras su separación, la modelo logró también recomponer su vida amorosa, junto a Carlos Benvenuto. A su vez, se insertó en el mundo de la moda con mucha facilidad, teniendo en cuenta que es un rubro en donde solo tienen las puertas abiertas unos pocos.

Gracias a este nuevo ámbito, la modelo generó una comunidad en sus redes sociales destinada a la moda, las tendencias y la vida saludable. En sus historias reveló que le estaba costando mucho volver a entrenar.

Camila Homs. Foto: Instagram/@cami

En la misma línea contó que marca utiliza a la hora de hacer actividad física. Y aunque se acostumbra a verla vestir conjuntos deportivos con transparencias dejando al descubierto el abdomen, esta vez la modelo opto por llevar una remera negra al igual que sus calzas, pero ambas prendas deslumbraron con un arcoíris de colores como detalle.

Qué dijo Camila Homs sobre los rumores de separación entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel

En los últimos días, circuló el rumor de que Rodrigo De Paul y Tini Stoessel estaban separados. Según afirmaron algunos periodistas de espectáculos, el más afectado por la ruptura sería el jugador del Atlético Madrid.

“Los socios del espectáculo” le preguntaron a Homs que pensaba sobre estos rumores y dijo: “No me sorprende. No sé si es verdad tampoco, se dicen tantas cosas”. Y agregó: “A Rodri lo apreció, es el padre de mis hijos, pero hoy no volvería a ser su pareja, estoy bien así.”.