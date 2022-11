Britney Spears reveló que sufre una enfermedad incurable con un video bailando en Instagram: " No hay cura, excepto Dios”.

Britney Spears sigue compartiendo videos de sus bailes en Instagram, donde en los últimos días ha posteado algunos donde luce un top blanco con volados y minishort.

En total han sido 6 publicaciones entre fotos y videos con este mismo look, con los que la cantante llamó la atención de sus más de 41.7 millones de seguidores, especialmente por uno de ellos que estuvo acompañado con un mensaje bastante enigmático e incomprensible.

La foto que Britney Spears ha repetido varias veces. Foto: Instagram

Es que justo en ese clip, Spears se sacó el minishort y se mostró bailando en una tanga violeta. Este video despertó las alarmas porque no se entendía muy bien la extensa descripción que Britney hizo. Sin embargo, fue tan solo unos posteos después donde la cantante reveló la extraña enfermedad que padece.

Qué enfermedad tiene Britney Spears

Según reveló Britney Spears en un nuevo video donde se la ve bailando con un top rojo y un short negro, ella tiene una lesión nerviosa en el lado derecho de su cuerpo desde hace tres años. “Ahora estoy bailando al compás… sí… daño en los nervios en el lado derecho de mi cuerpo… no hay cura, excepto Dios, supongo… el daño en los nervios se produce a veces cuando no recibes suficiente oxígeno en el cerebro… tu cerebro literalmente se cierra abajo… bla, bla, bla, vieja historia”, escribió Britney en su descripción.

Britney Spears tiene más de 40 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram

“En ese lugar no respiraba cuando estaba allí… el daño a los nervios hace que partes de tu cuerpo se entumezcan. Me despierto como 3 veces a la semana en la cama y mis manos están completamente entumecidas… los nervios son diminutos y se sienten como alfileres y agujas en el lado derecho de mi cuerpo, se dispara hasta mi cuello y la parte que más me duele es la sien, en mi cabeza… me pica y da miedo”, señaló.

“Los últimos 3 años desde que salí de ese sitio he estado en un leve estado de inconsciencia… no podía enfrentarlo. Era como si fuera demasiado aterrador estar aquí… aunque mi Instagram no ha estado a la altura de la mayoría”, expresó, haciendo referencia a la preocupación por los posteos que cada vez se hace más viral.