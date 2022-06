Britney Spears se hizo conocida por canciones como Baby one more time o Oops i did it again. Aunque ya de pequeña había participado en producciones teatrales y en programas de televisión como The Mickey Mouse Club.

Britney Spears desafía la censura de Instagram.

La cantante es considerada por muchos como la verdadera reina del pop, ha desatado incluso un amplio movimiento llamado “Free britney” (libertad a Britney en castellano). En 2007 había sufrido una fuerte crisis emocional, desde ese momento, su padre Jamie Spears quedó como su tutor legal.

Una foto reciente de Britney, publicada por ella misma en su cuenta de Instagram.

Es decir dejaron a la cantante sin poder tomar decisiones sobre su propia vida, como casarse, votar, conducir o gastar dinero. Muchos fans creen que su padre se estaba aprovechando económicamente de esto, debido a que el manejaba las finanzas de la ya adulta Britney Spears. Finalmente fue “liberada”.

La artista estuvo bajo tutela durante 13 años y hoy, por primera vez, puede decidir por sí misma sobre sus acciones.

En su cuenta de Instagram tiene más de 41 millones de seguidores, con quienes recientemente acaba de compartir un video luciendo una microbikini estampada de animal print y unos tacos, bailando al ritmo de la canción 6 Inch de Beyoncé.

Fueron 481 mil personas las que le regalaron un me gusta y miles quienes dejaron un comentario: “Por favor hace nuevas canciones para nosotros Britney”, “Te amamos, estamos muy orgullosos de ti”, “Te queremos mucho Britney, que suerte poder verte bien”.

Tras meses de lucha, parece ser que el pedido de Britney le será concedido.

Cuándo se casará Britney Spears

Este 9 de junio Britney se casará en un servicio de bodas intimidas. La cantante de 40 años y su novio de 28 se comprometerán hoy.

El día que Britney y Sam se comprometieron.

Britney decidió no invitar a ninguno de sus familiares más cercanos. Su madre, su padre y su hermana no se encuentran en la lista de invitados. Solo su hermano participará.