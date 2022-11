Ale Maglietti encandiló en redes con una musculosa escotada y pestañas de gran volumen

Si hay algo que Ale Maglietti siempre cuida es su aspecto. La prolijidad y la sensualidad son dos elementos infaltables que no solo se reflejan en sus prendas sino también en su maquillaje; pero en esta oportunidad, eligió darle protagonismo a otro detalle: sus pestañas.

A través de la cuenta de Instagram en la que reúne 1.8 millones de seguidores, la periodista subió una selfie en la que muestra el trabajo que realizó en sus pestañas durante la mañana, tratándose de una extensión que le brindaba profundidad a la mirada a la vez que realzaba el tono celeste de sus ojos.

Sin embargo, hubo un detalle que no pudo pasarse por alto en la escena y se trató de la escotada musculosa oscura que utilizaba, la cual le daba visibilidad a la curva natural de su pecho, pero lejos de tratarse de un hecho aislado, se trata de algo que caracteriza a Ale y ha demostrado que se siente cómoda con ello.

Quién es el nuevo amor de Ale Maglietti

Luego de que su romance con el futbolista Jonas Gutierrez acabara en 2019 la periodista cerró las puertas de su corazón y disfrutó de su soltería durante tres años, hasta ahora. “Estoy bien, contenta, estoy saliendo con un chico que es abogado igual que yo, argentino, nada internacional”, comentó para el medio ‘Ciudad.com’.

“Después de haber tenido una relación como muy mediática decís: ‘nunca más me pasa esto’, porque como que tenés que explicar un montón de cosas”, aseveró y confesó que le molesta que continúen preguntándole por una relación que quedó en el pasado: “Cortamos hace más de tres años. Es una historia más que pasada. Yo ya me olvidé, prácticamente, de que existía. Le deseo lo mejor... Fue una linda relación en su momento, pero en algún punto me hincha un poco”.