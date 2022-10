Ale Maglietti compartió fotos de su adolescencia: “Antes de las cirugías dirían algunos”

Ale Maglietti es una de las periodistas más activas en las redes sociales. Con una lista de seguidores que alcanza los casi dos millones, la rubia tiene acostumbrados a sus fanáticos a compartir con ellos sus mejores producciones, entrenamientos y outfits.

Sin embargo, esta vez, la periodista se animó a compartir con sus fanáticos una serie de fotos de su adolescencia. “Antes de las cirugías dirían algunos”, dijo en tono de broma en las historias que compartió en Instagram.

“De golpe, aparecieron un montón de fotos de mi adolescencia. Yo odiaba sacarme fotos así que casi que son los únicos recuerdos que tengo de esa época”, agregó la rubia.

Ale Maglietti compartió fotos de su adolescencia Foto: Instagram

Cuál es el verdadero nombre de Ale Maglietti

La abogada confesó que cuando abandonó Formosa para instalarse en Buenos Aires, decidió cambiar su nombre para la vida pública. En ese sentido confirmó que la identidad que figura en aún en su DNI es Ayelén.

“Todos piensan que me quiero olvidar de lo que viví en Formosa. Nada que ver. No me entendían. Cuando vine acá yo decía Ayelén y no me entendía nadie. Entonces, tuve que usar Alejandra y quedó ese nombre solo por eso”, reveló tiempo atrás en historias ante la consulta de un seguidor.

Ale Maglietti compartió un recuerdo de Aruba posando en bikini verde militar junto a un flamenco Foto: Instagram

El día que Ale Maglietti recordó su relación con Jonás Gutiérrez

Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez estuvieron juntos por 5 años, incluso tenían planes de casamiento, pero a último momento se separaron y continuaron su vidas por caminos diferentes. Tiempo atrás, la panelista recordó su relación y habló sobre los fallidos planes de boda.

“Yo ya no me quiero casar”, confesó en 2021 en “Bendita” cuando mostraban un informe sobre “MasterChef Celebrity”. Y agregó picante: “Yo no quiero ser divorciada, quiero seguir siendo soltera”.