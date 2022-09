El día que Alejandra Maglietti posó desde Aruba en microbikini y un extravagante look

Una de las características que más llamó la atención durante las vacaciones de Alejandra Maglietti en Aruba fue la gran presencia de flamencos. La modelo se fue de vacaciones al Caribe y no paró de subir fotos y videos en sus redes sociales de la experiencia all inclusive.

Desde un hotel de lujo, rodeada de arenas blancas y mar cristalino, la panelista de “Bendita” pasó unos días alejada de todo y conectando consigo misma, la tranquilidad y la calidez del clima. Por lo menos eso es lo que transmitió desde sus redes sociales donde en forma diaria contaba a sus más de 1.8 millones de seguidores sus actividades en la playa.

Alejandra Maglietti en Aruba Foto: Instagram

Si bien ya se encuentra de regreso en la Argentina y ya retomó con sus compromisos habiturales, la también abogada compartió en su perfil de Instagram un recuerdo de aquellas vacaciones tan especiales. El posteo se trató de un reel en su perfil que depertó varios suspiros.

En las imágenes se puede ver a Alejandra Maglietti con una microbikini verde militar y un look extravagante de trenzas largas color fuccia. Para musicalizar su video, la comunicadora eligió la canción “Me porto Bonito” de Bad Bunny en una versión remix.

Para describir el posteo se refirió a su peculiar peinado y expresó: “¿Hace falta que diga que ya extraño las trenzas y Aruba?”. En cuestión de minutos la publicación recibió más de 70 mil “me gusta” y comentarios como: “Lejos... la mujer más bonita y encantadora de la Argentina”, “Evangelina Anderson y Maglietti ,las más lindas de argentina lejos”, “Mi reina hermosa” y “Que bomba mi amor”.

El día que Alejandra Maglietti recordó su relación con Jonás Gutiérrez

Alejandra Maglietti y Jonás Gutiérrez estuvieron juntos por 5 años, incluso tenían planes de casamiento, pero a último momento se separaron y continuaron su vidas por caminos diferentes. Tiempo atrás, la panelista recordó su relación y habló sobre los fallidos planes de boda.

“Yo ya no me quiero casar”, confesó en 2021 en “Bendita” cuando mostraban un informe sobre “MasterChef Celebrity”. Y agregó picante: “Yo no quiero ser divorciada, quiero seguir siendo soltera”.

Jonás Gutiérrez y Alejandra Maglietti ¡se casan!

En ese momento recordó los planes de casamiento con Jonás Gutiérrez: “Hasta yo tenía el vestido para casarme, pero no me casé porque me dio una fiaca...”. Luego, en el programa mostraron un pasacalle de una mujer dedicado a su pareja que decía: “Ya no hay boda, seguí gastando tu plata en beber con tus amigos. ¡Ni vengas a casa!”.

Fue cuando Maglietti reflexionó: “Me molesta porque es muy común eso de los chicos que con sus amigos son re generosos, que compran, que salen, que champagne, todo; pero después salen con vos y no largan un mango, son unos ratas”.

Y recordó un detalle sobre su ex cuando desde el piso bromearon que el hombre del pasacalle también sería futbolista: “Con razón le escribieron eso, ya sé lo que es, yo debería haber puesto el mismo cartel, exactamente el mismo”.