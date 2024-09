Al borde de la censura, Wanda Nara compartió una foto sin corpiño y reveló cuál es su estado sentimental

Wanda Nara palpita el estreno de Bake Off Famosos, el nuevo programa de cocina que conducirá por la pantalla de Telefe. Este lunes 30 de septiembre a las 22 horas comenzará esta nueva edición que tiene a caras muy reconocidas como Callejero Fino, Andrea del Boca, Cande Molfese, Gastón Edul, Vero Lozano, entre otros. Y aunque las estrellas serán los pasteleros, Wanda no pierde oportunidad para estar en boca de todos.

Desde que ocurrió el Wandagate, allá por 2021, en el que se vio involucrada la China Suárez por haber sido la tercera en discordia entre la empresaria y Mauro Icardi, que Nara no paró de aumentar sus seguidores en las diferentes redes sociales. Solamente en su cuenta personal de Instagram, Wanda acumula más de 16.7 millones de seguidores que esperan ansiosos cada nueva publicación.

Wanda Nara se caracteriza por ser una de las estrellas del espectáculo argentino que supo adaptarse muy bien a las redes sociales y sabe qué tipo de contenido subir para que todo el mundo hable sobre ella. Una dinámica que suele repetir bastante en sus historias de Instagram es poner un box de preguntas para que sus seguidores le dejen todas las dudas que tienen, así ella las puede responder.

Y, para no perder la costumbre, durante el fin de semana lo hizo de nuevo. Sin embargo, esta vez, llamó la atención una de las fotos que Nara utilizó para responder una pregunta muy particular. “¿Cuál es tu estado sentimental hoy?”, fue la consulta del fanático. “Feliz”, escribió la famosa junto a un emoji de corazón blanco.

La foto de Wanda Nara subida de tono.

Pero, de fondo, utilizó una selfie suya en la que se la ve con un crop top negro oversize que delataba que no llevaba corpiño. Incluso, para no ser censurada por Instagram, Wanda tuvo que taparse uno de los pechos con la mano. El look lo complementó con un culotte tiro alto en el mismo color y un gorro tejido de Channel. Rápidamente la foto empezó a circular por las diferentes redes y dejó a todos boquiabiertos.