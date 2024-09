“Nombrarlo sería confirmar...”, la durísima confesión de China Suárez antes de cerrar su cuenta de Instagram

La China Suárez expresó su profunda tristeza por la muerte de su perro en sus redes sociales el pasado miércoles. Sin embargo, este jueves por la mañana, sus cuentas en Instagram y TikTok se encontraban inaccesibles, generando preocupación entre sus seguidores.

Las principales razones por las que podría haberlas cerrado

La actriz y cantante hizo un posteo que alertó a sus seguidores.

En una de sus últimas historias, la cantante dio cuenta del difícil momento que atraviesa. “Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego”, escribió la China.

“Gracias por sus mensajes y por el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador. Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar, eso me hace feliz y me distrae”, agregó.

La actriz cuidaba como a un hijo a su perro Apolo.

Respecto a los posteos de la exintegrante de Casi Ángeles, Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi, de la cuenta de Instagram, contó que había fallecido la mascota de la actriz: “Falleció Apolo, su bulldog francés que ya era viejito. Me cuenta que la China habla con sus fans y esta sería la razón”.

La cuenta eliminada de la China Suárez.

Para este jueves a la mañana, los fanáticos intentaron ingresar a su cuenta de Instagram @sangrejaponesa y se leía este mensaje: “Esta página no está disponible”.

La cálida compañía de Lauty Gram

Durante la mañana de este martes, Suárez publicó una historia, donde se muestra su pie y una mano que lo sostiene. Y, por similitud de los tatuajes, se trata del brazo de Lauty Gram. El cantante habría asistido a la casa de la China para acompañarla en este difícil momento. Sin ningún texto, y con sólo un emoji de corazón con una venda, la famosa mostró que está acompañada por gente de su entorno.