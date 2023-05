A puro amarillo: Larissa Riquelme causó sensación al posar con una enteriza de espalda a las cámaras

La modelo paraguaya Larissa Riquelme no solo es reconocida por compartir y promocionar ciertos productos en su cuenta de Instagram, sino que también comparte increíbles looks, viajes y hermosos paisajes. “La novia del mundial” de Sudáfrica 2010 cuenta con 1,9 millones de seguidores, que la acompañan y la apoyan en todo momento.

En esta ocasión, cautivó a todos al mostrarse de espaldas, luciendo una malla enteriza amarilla con volados en las tiras, adornada además con una amplia abertura sobre la espalda, decorada elegantemente con una pequeña tira que cruzaba de forma horizontal aportando estilo al look.

Larissa Riquelme causó sensación al posar con una malla enteriza frente a las cámaras Foto: instagram

Como comentario dejo una frase para reflexionar junto a sus espectadores: “Un camino de millas comienza con un solo paso”.

Como reaccionaron los seguidores de Larissa Riquelme en su publicación

Hace aproximadamente cinco horas, la modelo compartió sus cautivadoras imágenes en su cuenta de Instagram, y desde entonces ha recibido casi 35 mil “me gusta” y cerca de 500 comentarios.

Los elogios hacia su belleza no tardaron en aparecer, con comentarios como: “Imposible no enamorarse de una mujer tan hermosa”, “Bella Bella”, “Hermosa y guapa con su look bello”,”La mujer perfecta”.

CÓMO SALTÓ A LA FAMA LARISSA RIQUELME

Larissa saltó a la fama en la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010, tras ser fotografiada festejando un gol de Paraguay frente a Italia, las fotos recorrieron el mundo y fue nombrada por la prensa, como “la novia del mundial”. Además, ella prometió fotografiarse desnuda si su país avanzaba a semifinales, esto último no sucedió, pero la modelo salió desnuda en varias revistas.