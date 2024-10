A los 49 años, Fergie sorprendió con un look monocromático y enamoró con su espléndida figura

La cantante Fergie, ícono pop y exintegrante de Black Eyed Peas, volvió a capturar la atención de todos al deslumbrar con un look monocromático durante una salida. A sus 49 años, la estrella sigue mostrando un estilo impecable y una figura envidiable.

Desde que dejó la banda, Fergie siguió una carrera como solista, destacándose tanto en la música como en su faceta empresarial, especialmente en el mundo de la moda y la belleza. La famosa fue una constante figura en eventos de moda y alfombras rojas, y cada uno de sus looks suele generar repercusión. Además de su indiscutible talento artístico, Fergie siempre supo cómo destacarse con su estilo único, combinando sensualidad y sofisticación en cada una de sus apariciones.

Fergie se convirtió en un ícono del pop.

El look brilloso de Fergie que causó sensación en Instagram

Con más de 4.6 millones de seguidores en Instagram, Fergie continúa manteniéndose cerca de su público a través de las redes sociales, donde comparte tanto su vida personal como profesional. Recientemente, publicó una serie de imágenes de su look monocromático, con la frase: “Got glammed up and went out...” (“Me arreglé y salí…”). La publicación rápidamente acumuló más de 143 mil likes y comentarios, donde sus seguidores no dejaron de halagarla por su elegancia y su increíble estado físico.

Fergie complementó su look con accesorios dorados.

El total look de Fergie.

El conjunto, compuesto por un blazer entallado, pantalón de corte recto y una blusa a tono, fue perfectamente complementado con accesorios dorados que le dieron un toque de lujo. Su cabello, suelto y con ondas al estilo savage, completaba el look de forma impecable.

La cantante impresionó con su figura a los 49 años.

En cuanto al maquillaje, la cantante eligió tonos nude que armonizaban a la perfección con su outfit, destacando su belleza natural. La elección de este look no solo la posiciona una vez más como referente de la moda, sino que demuestra que sigue siendo una fuente de inspiración a cualquier edad.