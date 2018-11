Un joven ruso subió a su cuenta de Twitter un video de su gato maullando “love you, love you, love you, yeah”… o algo parecido.

La mayoría de los usuarios coincidió en que el felino dice “love you, love you, love you, yeah” (‘te amo, te amo, te amo, sí’ en inglés). ¡Mirá el video y sacá tus propias conclusiones!

“Cuando tu gato aprendió un par de canciones georgianas y decidió interpretarlas”, escribió junto al video Yuri Merezhko, el dueño del animal y quien realizó la llamativa y exitosa publicación en la red social del pajarito.