Selena Gómez + CHEF, ese es el nombre que llevará el nuevo programa de la artista y que se emitirá en la plataforma HBO Max. Según se sabe contará con diez episodios y en cada uno tendrá un chef como invitado.

“Siempre he hablado mucho sobre mi amor por la comida. Creo que me han preguntado cientos de veces en entrevistas sobre qué haría si tuviera otra carrera y he respondido que sería divertido ser chef”, aseguró Gómez en la presentación del formato.

Al parecer, la idea surgió tras pasar tiempo entre el horno y la cocina durante la cuarentena. “Como muchos de nosotros en casa, ahora estoy cocinando más y experimentando”, aseguró la cantante de 28 años.

Angelo Sosa, Antonia Lofaso, Candice Kumai, Daniel Holzman, Jon & Vinny, Ludo Lefebvre, Nancy Silverton, Nyesha Arrington, Roy Choi y Tonya Holland serán los especialistas que guiarán a la artista entre diversas recetas de culturas gastronómicas.

Selena Gomez ha admitido varias veces en publico que de no ser cantante sería chef. (Foto:AP)

Además, cada emisión se dedicará a una organización benéfica cuya actividad esté relacionada con el suministro de alimentos, afirmó HBO Max.

No se trata de la primera vez que Gómez se involucra en el negocio televisivo, pues anteriormente ha sido productora del documental “Living Undocumented”, sobre la dura realidad de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Además, también impulsó la serie de Netflix “13 Reasons Why”.