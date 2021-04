Romina Malaspina está en un gran momento de su carrera. Después de que empezó a conducir el noticiero de Canal 26, la modelo tuvo un gran salto en su fama, y cada vez acumula más seguidores en las redes sociales, con los que se mantiene en contacto día a día.

La rubia acumula en su cuenta de Instagram casi dos millones de fanáticos, a los que sorprende diariamente con sus fotos más sensuales y sus mejores looks.

Romina Malaspina (Foto: Instagram)

Esta vez la conductora apostó por un look al borde de la censura: posó con una remera ultra corta y en bombacha frente a un espejo. “La cuarentena me puso un poco más caderona”, escribió. La foto acumuló casi 100 mil Me Gusta en menos de media hora, lo que demuestra la fidelidad de sus seguidores.

La rubia empezó el finde largo con todo. Ayer compartió una foto desde la playa que también levantó la temperatura en su cuenta secundaria de Instagram. "Unas ganas de verano", escribió en el epígrafe de la publicación. A partir de entonces sus seguidores no tardaron el halagarla: "Diosa", "Bomba", "Cosita hermosa"​, fueron algunos de los comentarios.

Romina Malaspina (Foto: Instagram)

La modelo, que el martes cumplió 26 años y festejó su día a pura música “sola pero feliz”, fue confirmada para el “Cantando 2020”. Según se sabe, otros de los participantes confirmados para el certamen son: Miguel Ángel Rodríguez, Flor Torrente, Adabel Guerrero, Lola Latorre, Lucas Spadafora, Sofi Morandi, Lizardo Ponce, Georgina Barbarossa, Karina Jelinek y Floppy Tesouro.