En tiempo de pandemia la cuarentena se lleva mejor estando entretenidos. Las redes sociales dan muchas herramientas para pasar un buen momento y mantener el cerebro ocupado, al igual que la vista atenta. Los desafíos virales ya son un clásico para los amantes de los juegos y aquí traemos un nuevo reto para hacer, reloj en mano.

Este desafío viene de Twitter y obtuvo miles de “likes” y comentarios de los usuarios. Se trata aquí de encontrar, en el menor tiempo posible, a un tigre oculto en una fotografía. Teniendo como escenario un bosque, en el centro de la imagen se ve a un ciervo pastando tranquilamente. Pero lo que no sabe es que un depredador lo acecha desde cerca, sin quitar su mirada de él.

Tigre (Web)

El usuario que la subió es Joy Bishnoi y la idea es no forzar la vista pero tratar de encontrarlo rápidamente, y postear quien lo consiga. La imagen con tanta vegetación no permite verlo a simple vista, así que ¡a trabajar!

Para los que no logran encontrarlo rápidamente, no sirve de nada desilusionarse. A muchos les costó y finalmente lo lograron, así que hay que seguir intentándolo. Pero si pese a todo no lo ven, aquí hay una pequeña ayuda. Último intento, que se va el tiempo.

Tigre (Web)

La respuesta del desafío está en que si miramos atentamente hacia el lado izquierdo de la imagen se puede ver una parte de la cabeza del tigre asomando entre las plantas. ¿Ahora sí se ve más claro?