Este viernes, el senador departamental por San Lorenzo, Armando Traferri, involucrado en la causa del juego clandestino, se presentó en el Centro de Justicia Penal de Rosario, y dejó el lugar sin dar declaraciones a la prensa.

Armando Traferri Twitter @VozdeRosario

Sin embargo, rodeado de sus abogados, citó a los periodistas a una conferencia de prensa el lunes, para “charlar tranquilos”, informó Rosario3.

Traferri estaba citado para este viernes por la agencia de Criminalidad Organizada del Ministerio Público de la Acusación, para responder por en la causa que investiga el juego clandestino y la presunta red de protección.

De camino a la audiencia imputativa, dijo a los presentes: “Vine por mis propios medios”, y que su supuesto desafuero es una decisión que “tiene que definir la Cámara”.

El miércoles, cuando se supo de la citación, había dicho: “Todavía no me enteré, pero si tengo que ir a declarar no tengo ningún problema”. También había anticipado que no hablaría con la prensa antes ni después de la declaración, sino el próximo lunes en la delegación de la cámara de Senadores.

La convocatoria de Traferri a la audiencia imputativa se dio luego de las declaraciones del ex fiscal Gustavo Ponce Asahad que lo señaló como el organizador de una estructura política y judicial de cobertura al juego clandestino.