US Open: Facundo Bagnis no pasó primera ronda tras el gran esfuerzo en qualy

En el inicio del último Grand Slam de la temporada, Facundo Bagnis no pudo sostener la racha positiva de la qualy y este lunes quedó eliminado del US Open. De esta manera, se sumó a la lista de tenistas argentinos que no superaron la primera ronda del certamen.

Ubicado en el puesto 105 del ranking mundial, el armstronense cayó ante Sebastian Korda (52) después de 3 horas y 17 minutos de juego. El local ganó por 5-7, 7-6 (7-3), 7-5 y 6-1.

El partido en la cancha 4 del USTA Billie Jean King National Tennis Center fue muy parejo hasta el tercer set. Bagnis se impuso en el primer parcial con escasa diferencia y el resultado se invirtió en el tie break con el que el estadounidense igualó el marcardor.

En la segunda manga, el zurdo de 32 años llegó a sacar 6-5 arriba, pero Korda reaccionó y logró forzar el desempate. Después, el argentino siguió dando pelea, pero su rival acertó en un par de momentos clave y más adelante sacó una diferencia irremontable con seis games consecutivos a su favor.

Con este resultado, el estadounidense avanzó a segunda ronda para enfrentarse a su compatriota Tommy Paul (29). Por su parte, Bagnis termina la temporada sin haber superado la primera ronda en ningún Grand Slam.