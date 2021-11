El gol de Pablo Pérez no fue lo único que emocionó a la hinchada de Newell’s este lunes en la victoria ante Unión. En las horas posteriores al partido se viralizó la foto de una pareja adultos mayores que fueron al Coloso del Parque de la Independencia a ver a la Lepra y se sumaron al festejo en las tribunas.

La imagen tuvo tanta repercusión que llegó a replicarse en las cuentas oficiales del club. A la noche se pudo ver a Edith y Pocho mientras caminaban bajo el sol a la par en inmediaciones del Estadio Marcelo Bielsa, donde el equipo ganó por 1 a 0 y sumó su segundo triunfo consecutivo en la Liga Profesional de Fútbol.

El nieto Edith se enteró por redes sociales de que ella finalmente no se quedó en casa.

“Para toda la vida”, comentaron desde Newell’s como síntesis de la reacción que provocó el retrato de los ancianos. El hincha que sacó la foto contó que habló con ellos y se enteró de que la mujer tuvo un accidente cuyas secuelas le hacen difícil ir a ver al club de sus amores.

“Ella está mal de la cintura. Me dijo que no iba a ir para que me quede tranquilo y mirá lo que me vengo a enterar”, comentó el nieto de Edith al ver la imagen en Twitter. En tono irónico, le dijo al fanático que los cruzó: “Los botoneaste”.

A continuación, el muchacho que vio a sus abuelos cerca de la cancha alegó que no podía recriminarles nada porque “lo dan todo por Newell’s”. Al respecto, acotó que Pocho le llevaba un almohadón en el bolso a su pareja para que esté más cómoda.