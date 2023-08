Una mujer fue asesinada en su verdulería en Rosario y ahora su esposo necesita ayuda para críar a sus 6 hijos

En medio de las elecciones P.A.S.O. 2023, en Rosario, ocurrió una tragedia: dos mujeres (de 28 y 16 años) fueron asesinadas en una misma cuadra en un lapso de pocos minutos por dos hombres que andaban en moto. El marido de la mujer de 28 años, Mariana Cabral, habló sobre la situación que vive al tener que hacerse cargo de los 6 hijos que tenían en común y pide ayuda para criarlos.

El desesperante episodio fue sobre el boulevard Seguí y Matienzo, en la zona oeste de Rosario, a las 20 hs del domingo 13 de agosto, mientras el país esperaba el escrutinio de los votos. Según indicó la policía, el asesinato de Mariana (28 años) ocurrió primero.

Lo que se indicó es que primero ella recibió el balazo en su verdulería, y su esposo y su padrasto la llevaron al hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde terminó muriendo a las 22:30 hs. Luego de atacar a Mariana, los mismos dos hombres habrían asesinado a una adolescente de 16 años sobre la misma calle.

La verdulería en Rosario donde ocurrió la tragedia. Foto: Rosario3.com

El testimonio del esposo de Mariana, de 28 años, quien murió en la verdulería

Sobre el motivo del asesinato, Miguel, el marido de Mariana, no puede explicárselo: “Se confundieron, no lo sé. No tenemos relación con nadie, no entiendo, estábamos tranquilos, los chicos afuera”, explicó. Además, dijo: “Somos gente laburante, con este carro vendo fruta en la calle. Ahora cerré le negocio por el duelo”.

Miguel explicó que ellos estaban juntos hacía unos 12 años, se casaron en 2015 y tuvieron 4 hijos, además de críar juntos a los 2 hijos que ella tenía de antes. “Formé una familia con dos hijos del corazón y los otros que me dio mi mujer”, contó.

La familia de la mujer asesinada en Rosario. Foto: Rosario3.com

Además, contó el difícil momento que está pasando ya que debe ocuparse de los 6 niños, de entre 8 meses y 13 años, él solo, además de trabajar en la verdulería, de la que antes se encargaban juntos. “Esta realidad que estoy viviendo me destroza el alma por mis hijos que son muy chicos. No tenemos a Mariana y tenemos que seguir adelante, me dijeron que me iban a ayudar pero la ayuda no llega”, expresó.

También explicó que ahora debe vivir de sus pequeños ahorros, pero está preocupado por lo que pueda llegar a pasarle a él o a su familia. “Mi esposa fue una víctima y acá ni llamó el ministro de Seguridad ni mandaron a patrullar. Nadie me ayudó en nada”, contó.

“Necesito que el Estado me saque de donde estoy, tengo miedo de que se vuelvan a confundir, ya se confundieron una vez y se pueden volver a confundir. La primera confusión se llevó a mi mujer”, indicó, además de pedir ayuda a los vecinos, quienes se pueden contactar a su número: 3417061152.