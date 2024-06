Una familia tipo necesitó más de un millón para cubrir la canasta básica en Rosario

El Centro de Educación, Servicios y Asesoramiento al Consumidor (CESyAC) de Rosario informó que, según el último estudio, una familia necesita más de un millón de pesos para cubrir la canasta básica. En la misma línea, una pareja de jubilados requiere medio millón.

Ignacio Padullo, coordinador del organismo, alertó que “el dinero no alcanza” y advirtió que los salarios “quedaron atrasados”. En ese marco, explicó que, si bien hubo una desaceleración en los números de la inflación, los precios no bajan y como consecuencia los comerciantes no venden.

“La canasta familiar en Rosario es de $1.099.822, el aumento fue de un 3,67 por ciento. Por su parte, la de jubilados, subió un 3,61 por ciento y tiene un costo total de $507.000″, informó Padullo y explicó que, “si bien estamos hablando de valores bajos que muestran una desaceleración, y es una buena noticia, todavía la situación es muy complicada”.

Y agregó: “Hay una merma en el consumo, que implica una recesión. Lo primero que se escucha en los comerciantes es la queja, nos dicen ´bajo porque no vendo´. Por otro lado, el divorcio, que es la distancia entre el salario del trabajador y la canasta. Hay desaceleración , si, pero el dinero no alcanza”.

Al respecto, puso énfasis en el aumento del 12% en los medicamentos, que afectan a la canasta básica de los pasivos.

¿Cómo se desdoblan los consumos?

El estudio arrojó que el total está conformado por dos gastos diferenciados: los productos de consumo masivo, que arrojaron un total de $488.043,29 y los servicios básicos para el hogar, que insumen $611.778,67 mensuales.

“De mayo 2023 a mayo de este año, el aumento fue 256%, es decir, de un año a otro necesitamos 700 mil pesos más para comprar lo mismo y ninguna paritaria pudo equiparar eso. Menos aún los trabajadores que no están registrados. En muchos casos, incluso, se han quedado sin trabajo”, remarcó Padullo.