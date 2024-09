Un paseo por Miami: Antonela Roccuzzo compartió su playlist para andar en auto

Hace poco más de un año, Antonela Roccuzzo comenzó una nueva vida en Miami y los cambios también se notan en redes sociales. Así como sigue las tendencias del mundo de la moda, en los últimos días publicó una playlist especial para viajar en auto con su marido y sus hijos.

Tanto Lionel Messi como su esposa disfrutan diferentes géneros musicales y no sólo lo hacen en casa. De hecho, la familia tuvo la chance de ver un show de Imagine Dragons muy cerca de su nuevo hogar y no dejaron pasar la oportunidad del concierto del último viernes en el iTHINK Financial Amphitheatre.

La banda de Las Vegas fue una de las elegidas por la empresaria rosarina en su segunda colaboración con Spotify. A principios de junio hizo su estreno con una lista de temas para el gimnasio en la que predominan artistas urbanos y latinoamericanos.

“Esta playlist no es sólo mía”, aclaró la influencer de 36 años a la hora del nuevo lanzamiento. Así dejó en claro que la selección de 28 canciones también tiene en cuenta el gusto del futbolista de Inter Miami y de sus tres hijos.

Si bien la idea es compartir la música arriba del auto, las preferencias de Antonela son las predominantes en el repertorio. Por encima de Imagine Dragons se destacanos los hits de Coldplay y Ed Sheeran, estrellas que llegó a conocer personalmente junto a Messi. También se repiten los nombres de Justin Bieber y Dua Lipa.

¿Cuáles son las canciones favoritas de Antonela Roccuzzo para viajar en auto?

“Nice to meet you” (Imagine Dragons)

“Eyes closed” (Ed Sheeran)

“Apologize” (Timbaland, OneRepublic)

“Treat you better” (Shawn Mendes)

“Enemy” (Imagine Dragons, JID, Arcane, League of Legends)

“Late night talking” (Harry Styles)

“Flowers” (Miley Cyrus)

“STAY” (The Kid LAROI, Justin Bieber)

“Symphony” (Imagine Dragons)

La rosarina hizo una producción de fotos en un auto de colección.

“A sky full of stars” (Coldplay)

“Houdini” (Dua Lipa)

“Si no estás” (Iñigo Quintero)

“Contigo” (Karol G, Tiësto)

“Eyes closed” (Imagine Dragons)

“Secrets” (OneRepublic)

“There’s nothing holding me back” (Shawn Mendes)

“Dance the night” (Dua Lipa)

Antonela eligió la canción principal de la película de Barbie.