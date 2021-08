Este miércoles Nicki Nicole cumple 21 años y Trueno se anotó con el primer saludo para el festejo en redes sociales. Al menos así quedó plasmado en la cuenta oficial de la cantante, quien compartió el mensaje público que le dedicó su novio ni bien comenzó la jornada.

Trueno subió una foto que había sacado su novia mientras se besaban. @trueno | Instagram

En las primeras horas de la madrugada, la rosarina compartió en Instagram la foto que subió su prometido. Si bien la imagen tomada frente al espejo la sacó ella en el momento en que se besaban, él agregó el emoji de un corazón y escribió: “Feliz vida”.

La pareja tiene varias fotos compartidas frente al espejo. @trueno | Instagram

Los artistas empezaron a salir en mayo de 2020 y la relación creció al punto de que el trapero le propuso casamiento este año y ella aceptó. En esta oportunidad, la autora de “Wapo traketero” añadió el mensaje de cumpleaños a sus historias y le respondió: “Te amo”.

La relación de Nicki y Trueno no sólo pasa por un buen momento en lo personal. En los primeros meses desde que se pusieron en pareja estrenaron el videoclip de “Mamichula”. El tema que grabaron juntos fue un éxito rotundo, al punto de que se llevó el premio Gardel a mejor colaboración de música urbana o trap.

Los artistas llevan más de un año juntos y ganaron un premio Gardel por la grabación de "Mamichula". @trueno | Instagram

Cuando cumplieron su primer aniversario, Trueno le dedicó un mensaje especial a su “compañera de oro”. En su cuenta de Instagram aseguró: La gente que no te conoce no sabe ni el 1% de la mujer que sos y de lo que te amo. Siempre voy a estar ahí cuidándote como lo que más me importa”.