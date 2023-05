Tormenta en Rosario: la Municipalidad advierte que “lo peor todavía no pasó”

El alerta meteorológica sobre tormentas en Rosario se cumplió desde temprano y la lluvia casi no dio respiro. Tras un miércoles muy complicado por el temporal, la Municipalidad advirtió que “lo peor todavía no pasó” y recomendó extremar las precauciones en el inicio del fin de semana largo.

En poco más de medio día cayeron unos 90 milímetros de agua sobre la ciudad. Por la tarde se reanudaron las precipitaciones y los funcionarios locales enfatizaron que el tiempo no mejorará durante el jueves, de modo que es necesario tener cuidado a la hora de salir a la calle.

El director de Defensa Civil de Rosario, Gonzalo Ratner, anticipó que el alerta amarilla por tormentas en Rosario se reactivará durante la madrugada del jueves. De esta forma, la lluvia recién dejará de ser un problema en la región a partir del viernes.

El funcionario confirmó que las abundantes precipitaciones superaron la capacidad de drenaje en distintos sectores de la ciudad. A partir de los reclamos a través de la línea 103, desde la mañana se desarrolló un operativo para limpiar los desagües de las ochavas y liberar las calles inundadas.

Por otra parte, Ratner explicó que las caídas de árboles y el desprendimiento de ramas no fueron el principal problema, ya que el viento no sopló a gran velocidad. No obstante, aclaró que el suelo quedó “muy blando” y los troncos están “cargados con el peso del agua”. A continuación, remarcó: “Cualquier ráfaga de viento generará un impacto mayor al habitual”.

Cortes de tránsito parciales en Rosario para sacar árboles

Luego de la tormenta del miércoles, la Municipalidad anticipó cortes de tránsito parciales durante el fin de semana largo en Rosario. La restricción se debe a un operativo para remover árboles con riesgo de caída.

Fuentes oficiales precisaron que las cuadrillas trabajarán de 8 a 19 durante el jueves. Entre el viernes y el domingo, el personal continuará con las tareas entre las 14 y las 19.

Dos automóviles quedaron dañados en 3 de Febrero al 700 debido al temporal. Foto: @cior_rosario

La Secretaría de Ambiente y Espacio Público detalló que el plan apunta a retirar árboles muertos o irrecuperables. Esta labor puede generar reducciones de calzada temporales en la zona delimitada por Bulevar Oroño, Avenida Wheelwright, San Luis y Corrientes. Lo mismo ocurrirá entre las calles San Luis, Corrientes y Avenida Belgrano.

En vísperas del fin de semana largo, el intendente Pablo Javkin remarcó que Rosario estuvo en alerta naranja y el temporal continuará afectando a la ciudad hasta el viernes al mediodía. “Obviamente vamos a estar de guardia en estos días para tratar de evitar problemas”, confirmó.