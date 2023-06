“Solo para argentinos”: un kiosquero rosarino dolarizó sus precios y se hizo viral

El cartel de un kiosco ubicado en el centro de Rosario se hizo viral recientemente por ofertar sus productos utilizando la divisa norteamericana, en vez del peso argentino, causando revuelo entre los rosarinos. Con su “oferta dolarizada” el dueño del negocio ironizó sobre la situación económica del país para dar un “triste” mensaje sobre la suba constante de precios.

“Si no tomamos un poco con humor todo lo que está pasando, no podemos seguir. Se me ocurrió que no es lo mismo poner quinientos pesos o un dólar, ¿Quién no tiene un dólar en el bolsillo?”, comentó irónicamente Pablo, el dueño del kiosco ubicado en Santa Fe al 1400, a Versión Rosario.

El kiosco está ubicado en el centro de Rosario Foto: Versión Rosario

Y agregó que, pese a lo anunciado, no cobra en dólares, sino que se trata de un mensaje: “Es una iniciativa, a ver si entre todos juntamos un granito adentro y hacemos algo, porque los precios suben tres veces en el mes”, expresó.

Además, se quejó de que “cualquiera pone cualquier precio y está todo bien; y no es así”, refiriéndose a los empresarios que “no se bajan del caballo”. En ese sentido, denunció que las cosas no valen lo que tienen que valer.

¿Por qué el kiosquero hizo una “oferta dolarizada”?

“Este cartel es para poner un poco de risa a la gente, porque si vos ves, nadie sonríe en estos momentos. Entonces, es una ironía. Si lo pensás, tres artículos por un dólar, no es nada, pero ponés tres artículos por quinientos pesos y sí es plata, cambia mucho la ecuación. Un dólar contra quinientos pesos, es mucha diferencia”, reflexionó el kiosquero.

Algunos de los combos que se ofrecen a un dólar incluyen un paquete de bizcochitos, una golosina Tita y un paquete de chicles; aunque también se puede elegir la combinación de dos tipos de alfajor más un paquete de chicles o una barra de cereal, una golosina bon o bon y un paquete de gomitas.