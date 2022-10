Rosario Central y Colón igualaron en un partido con final abierto

Después del resonante triunfo sobre River en el Monumental, Rosario Central no pudo superar a Colón este lunes en la fecha 27 de la Liga Profesional. El Canalla y el Sabalero empataron 1 a 1 en el Gigante de Arroyito, donde el partido tuvo un final abierto que dejó insatisfechos a ambos.

El equipo de Marcelo Saralegui se puso en ventaja de arranque con un gol de Santiago Pierotti. En el inicio del complemento, Damián Martínez igualó el marcador. En el encuentro hubo varias llegadas más, pero ni el local ni el visitante acertaron a la hora de la definición.

En el último partido del año, el Canalla entró mal parado y lo pagó caro. En el primer minuto de juego, Ramón Ábila armó una buena jugada junto a Baldomero Perlaza y Pierotti abrió la cuenta solo debajo del arco auriazul.

Con el gol desde el vestuario, el Sabalero desestabilizó a su rival, pero la respuesta de Rosario Central no tardó en llegar. Facundo Buonanotte estuvo cerca de empatar en los minutos posteriores al tanto visitante.

La situación del equipo de Carlos Tevez mejoró en el arranque del complemento. El juvenil oriundo de Pérez habilitó a Martínez en el área y el ex Unión puso la pelota en el ángulo del primer palo de Ignacio Chicco.

Con la Academia adelantada, Ábila tuvo espacio de sobra arriba y Colón contó con un par de contragolpes peligrosos. En uno de los más claros, “Wanchope” la tiró por arriba ante el arquero Gaspar Servio.

Si bien terminó un poco mejor parado, Rosario Central cerró una campaña regular y terminó entre los diez peores equipos de la Liga Profesional. En total sumó 32 puntos gracias a 7 victorias, 11 empates y 9 derrotas.

Resumen del partido de Rosario Central y Colón

Rosario Central: Gaspar Servio; Damián Martínez, Javier Báez, Facundo Almada y Lautaro Blanco; Mateo Tanlongo y Kevin Ortiz; Facundo Buonanotte, Ignacio Malcorra y Gino Infantino; Alejo Veliz. DT: Carlos Tevez.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Leonel Picco, Baldomero Perlaza y Christian Bernardi; Luis Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Marcelo Saralegui.

Gol: PT 2 m. Pierotti (C). ST 5 m. Martínez (R).

Cambios: ST Gustavo Ramírez por Infantino (R); 15 m. Julián Chicco por Perlaza (C); 16 m. Juan Pablo Álvarez por Pierotti (C); 20 m. Francis Mac Allister por Tanlongo y Franco Frías por Malcorra (R); 31 m. Facundo Taborda por Picco (C); 42 m. Stéfano Moreyra por Rodríguez (C).

Amonestado: Ramírez (R) y Rodríguez (C).

Árbitro: Franco Acita.

VAR: Jorge Baliño.

Estadio: Gigante de Arroyito.