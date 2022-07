En el marco de la gira de Juventus por Estados Unidos, Ángel Di María disputó este viernes su primer amistoso con el equipo italiano. Además de sumar minutos en cancha como titular, hizo algunas bromas que llamaron la atención en el viaje del plantel y reveló que Paul Pogba también lo sigue de cerca con el mate.

“Fideo” estuvo desde el arranque en la formación dirigida por Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora derrotó a Chivas de Guadalajara por 2 a 0 en Las Vegas y así cerró la primera prueba de sus refuerzos.

Di María disputó el primer tiempo parado como una suerte de enlace en Juventus. Después fue reemplazado por Denis Zakaria y concluyó que fue un “buen comienzo” en esta etapa de su carrera.

El futbolista de 34 años felicitó al grupo por la actuación ante Chivas y se fue “contento con los minutos jugados” en Estados Unidos. Así cerró un mensaje positivo sobre la preparación para su debut en la liga italiana.

Por otra parte, Di María dejó en claro que no renunció a las bromas tras su partida de París Saint-Germain (PSG). Así decidió poner en evidencia a Matías Soulé, el delantero argentino que tiene como compañero en la Juve. Cuando el marplatense se durmió en el colectivo, el ex Real Madrid lo filmó y escribió: “Estos pibes de hoy no aguantan nada”.

Por otra parte, “Fideo” ratificó que la excelente relación con Pogba va más allá de lo que pasa en la cancha. Después del partido, el francés lo acompañó mientras escuchaban música. “Falta solo el matecito”, comentó en buen español.