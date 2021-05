Por la altísima ocupación de camas en Rosario, pacientes de la ciudad han tenido que ser trasladados a centros asistenciales de localidades cercanas menos afectadas por la segunda ola de coronavirus.

//Mirá también: Se robaron diez frascos de vacunas contra el coronavirus en Rosario

Se trata de la fase 5 del plan de contingencia de la Provincia, adoptada para descomprimir el sistema de salud y evitar su colapso, en el marco de la fuerte suba de contagios. “Ahora estamos en un momento híper crítico y hay hospitales de zonas muy cercanas en perfectas condiciones de atender a personas con coronavirus u otras patologías”, sostuvo el director del Tercer Nivel, Rodrigo Mediavilla.

Además, pacientes de otras localidades que habitualmente se atienden en Rosario, están siendo derivados a nosocomios de la región. “Una mujer embarazada de Armstrong fue llevada a San Lorenzo, cuando en otro momento seguramente hubiera sido enviada a Rosario”, graficó el médico en diálogo con La Capital.

Por otro lado, destacó que hay dos pacientes de Las Parejas que tuvieron que ser atendidos en Venado Tuerto y ya recibieron el alta, y agregó que esto “ya ha sucedido con pacientes de Rosario que hemos trasladado a otras localidades”.

//Mirá también: Están ocupadas el 96% de las camas críticas públicas de Rosario

Para que esto fuera posible, consideró clave haber reforzado los efectores públicos no sólo de las grandes ciudades, sino también los de alrededores. “La gestión puso el acento en esto y hay que destacar el trabajo de los directores de hospitales en Armstrong, Casilda, Firmat, Villa Constitución, Cañada de Gómez. Hoy Rosario puede apoyase en estos centros médicos y eso es muy importante”, señaló.

“el traslado siempre implica un movimiento que intentamos evitar pero a veces no hay opción, desde ya se hará o no de acuerdo a distintas variables como la situación hemodinámica de la persona y el contexto en cuanto a cantidad de camas ocupadas. Para eso se evalúa caso por caso, se analiza no sólo el estado del paciente sino también múltiples aspectos del sistema sanitario”, explicó.