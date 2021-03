Una singular protesta fue la realizada por un ciudadano que destrozó su vehículo a causa de un pozo en Granadero Baigorria y decidió plantar un árbol sobre el mismo. Lejos de buscar repararlo, el municipio lo intimó.

Días atrás, Juan rompió el tren delantero y dobló una llanta tras agarrar un pozo ubicado en la avenida Silvestre Begnis. Entonces plantó un árbol para dejar en evidencia al municipio sobre su falta de trabajo en la reparación de baches.

Como su video se viralizó, parece que al municipio de Baigorria no le gustó nada que lo señalen. “Seguramente me recuerden. Debido a lo que se hizo viral, parece que a la Muni no le gustó. Miren los videos y díganme a qué suena esto. Lean el papel si pueden y comenten. Vereda en mal estado. Yo la veo bien. Yo la hice y no por izquierda con la Muni como muchos”, comentó el conductor sobre la multa que le llegó.

Multa del municipio de Baigorria

“Miren al inspector cómo le saca foto a mi casa porque la está marcando. Espero no le pase nada ni a mi familia ni a mí. Espero que esto también se haga viral y lo compartan. ¿Tan mal les cayó mi video? Da impotencia porque abusan de su autoridad. Qué casualidad, justo en la casa de mi madre”, agregó.