Piden que líder de “Los Monos” sea trasladado a otro sector de Marcos Paz alejado de presos narcos

Este viernes, fiscales de Rosario solicitaron a la Justicia que el jefe de la banda narcocriminal “Los Monos”, Ariel “Guille” Cantero, sea trasladado a un sector diferente del penal de Marcos Paz y se controlen sus comunicaciones telefónicas, bajo la sospecha de que seguiría organizando actos delictivos desde donde se encuentra cumpliendo condena.

El pedido de la fiscal federal 2 de Rosario, Paula Moretti, y del fiscal Diego Iglesias, de la Procunar incluye el traslado del interno a un sector en el que no esté en contacto con otros presos por narcotráfico, se controle de forma “estricta” el contacto telefónico y se realicen requisas a su celda cada dos semanas para verificar que no tenga celulares en su poder.

Sumado a eso, el texto de los funcionarios pide al Servicio Penitenciario Federal que dé “estricto cumplimiento a la prohibición de las comunicaciones telefónicas a través de equipos o terminales móviles dentro de los establecimientos penitenciarios”, de acuerdo a lo dispuesto por la ley 24.660.

Ademas, los fiscales solicitaron que se restrinjan las visitas del interno en la unidad “a efectos de que no pueda entrevistarse con personas que no resulten estrictamente de su vínculo familiar o su defensa”.

¿Por qué piden el traslado de Cantero?

Cabe destacar que en una reciente investigación de la Justicia sobre sucesos violentos en Rosario pusieron a “Guille” Cantero en el medio de una conversación que expone una fractura en el diagrama de la narcobanda “Los Monos”.

Las escuchas dan cuenta de que Damián “Toro” o “Guampa” Escobar y Leandro “Pollo” Vinardi, integrantes de la banda alojados en Ezeiza, mantienen una feroz disputa con al menos tres internos del penal de Rawson: Rodolfo Héctor “Eri” Masini y su aliado Leandro “Gordo” Vilches, a quienes se le suma Pablo Nicolás Camino, investigado como autor intelectual del asesinato de Lorenzo “Jimi” Altamirano en inmediaciones de la cancha de Newell’s.

Según lo que se pudo reconstruir, Cantero intentó mediar en la cuestión, que proviene de una deuda millonaria por drogas que Escobar y Vinardi mantienen con Masini.

Guille cantero como mediador

El 6 de febrero, Escobar planteó a Guille Cantero que “no le gusta a nadie” que ataquen a las familias de los involucrados y que semejante accionar atenta contra la propia autoridad del jefe de los Monos.

El líder de “Los Monos” le dijo: “Si de un principio ya lo habíamos hablado totalmente, de que eso no puede pasar, compadre”. Toro entonces le exigió a Cantero que imponga autoridad al grupo alojado en Chubut: “mirá el chiquero que se mandaron en la cancha y estamos saliendo cada rato en el diario, yo vos, todo boludo; pará boludo, ¿hasta cuándo vas a permitir las cosas vos, boludo? ¿Ellos se pueden equivocar y nosotros no?”.

Por su parte, Pollo Vinardi le cuestiona a Guille el lugar que le dio a la facción alojada en Rawson: “Yo siempre fui tu amigo, yo cuando tuve poner el pecho yo lo hice, moncho, ellos no hicieron nada por vos, está bien, todo lo que vos quieras, ellos son millonarios y yo no tengo un mango pero no pasa nada”. Y asegura que Guille “apañó” a gente “sin código”.