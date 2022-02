El diputado nacional del PRO, Gabriel Chumpitaz, pidió este lunes que deje de usarse Sputnik V en caso de aplicar una cuarta vacuna en la campaña de prevención contra el coronavirus. De esta manera aspira a que las personas inoculadas con el esquema ruso puedan entrar a Europa y Estados Unidos gracias a la combinación.

El legislador de Juntos por el Cambio consideró que la cobertura contra el COVID-19 mediante el medicamento diseñado por el laboratorio Gamaleya es perjudicial para buena parte de la población argentina. “Esta situción vulnera la libertad de poder trasladarse, viajar por trabajo o cuestiones familiares”, argumentó.

Chumpitaz añadió que la adopción de Sputnik V no sólo dificulta el ingreso a Europa y Estados Unidos por cuestiones personales. Además “repercute económicamente” en la venta de pasajes aéreos.

“Las compañías no hacen reprogramaciones por no contar con el esquema vacunatorio completo”, apuntó el rosarino. Luego recordó que el medicamento ruso no está entre los aprobados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para inocular a la población contra el COVID-19.

A partir de las restricciones legales en buena parte del hemisferio norte y la política de las aerolíneas, Chumpitaz concluyó que se trata de un “problema exclusivo del usuario”. Al respecto, exigió que el Ministerio de Salud de la Nación se haga cargo de resolverlo mediante la combinación con Pfizer o Moderna, por ejemplo.