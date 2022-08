Durante el fin de semana, se viralizó en las redes sociales el video en el que asaltan a un taxista de Rosario. Cansado de la inseguridad, los malos tratos y reclamos injustificados de los pasajeros, el conductor optó por instalar una cámara en su vehículo, y esto hizo que el robo que sufrió el sábado 6 de agosto quede registrado.

El robo se produjo el sábado a eso de las 5 de la mañana, cuando Jorge iniciaba su turno. El pasajero se subió en Francia y Biedma, y pedía que lo lleve a Francia y Lamadrid. Hasta ese momento, nada parecía raro, ya que el chofer pensó que se trataba de un hombre “que iba a trabajar”.

“Ni bien llegamos, me indicó que doblara hasta Constitución. Y ahí ya me di cuenta de que algo no andaba bien”, detalló Jorge en diálogo con Rosario3. Luego le comentó que el costo del viaje era de $500 y ese fue el inicio del robo que quedó registrado en audio y video por la cámara que él mismo instaló en su auto.

En ese momento, el delincuente, tranquilo, le dice a Jorge: “No te quiero hacer daño, ¿entedés lo que te digo?”. El conductor no opuso resistencia, le pidió que se llevara el dinero, pero le dejara la billetera; cosa que no logró. En el medio, el ladrón se puso nervioso porque quería llevarse el celular de Jorge también.

“Estaba enloquecido por buscar el celular, pero no lo vio”, comentó Jorge luego del robo. Según detallaron desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA), gracias al video de la víctima, lograron identificar al delincuente, que sería un vecino de la zona, y que pronto sería detenido.

Por qué el taxista de Rosario instaló una cámara en su auto

El video del robo se volvió viral en las redes sociales, y gracias a eso lograron identificar al ladrón; pero no es común, ni debería serlo, que los ciudadanos tengan que hacer eso para protegerse de alguna manera. Jorge contó que instaló la cámara porque los taxistas “sufrimos mucha violencia de parte de los pasajeros”.

El hombre detalló que pueden ser situaciones en las “que te van a robar o no y cansados de falsas denuncias y de situaciones incómodas, decidí poner una cámara testigo para audio y video”.

Al mismo tiempo, sostuvo que desde ”la Municipalidad te pone horarios y te obliga a trabajar, pero no te brinda las herramientas para que vos puedas trabajar libremente”; y por esta razón, él tuvo que poner de su bolsillo “para protegerme”.