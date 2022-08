Un insólito hecho tuvo lugar en Paraguay, cuando un joven intentó robar un comercio en la ciudad de Encarnación, pero la empleada sólo tenía pesos argentinos para darle. El delincuente rechazó el dinero y, al verse encerrado por algunas personas que se dieron cuenta de lo que sucedía, se dio a la fuga. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad.

El hecho tuvo lugar el jueves último en un supermercado, en pleno centro de la localidad. Antes de amenazar a la mujer con un cuchillo, el joven se hizo pasar por un cliente.

En diálogo con el medio local Itapua Noticias, la víctima del ilícito, que no quiso exponer su rostro por temor a las represalias, detalló: “Me pidió plata y yo lo que tenía eran pesos y se los dí. Entonces me dijo: ‘No, no, no quiero pesos’. Empecé a gritar y unos muchachos que estaban cerca vinieron corriendo y me ayudaron”.

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de seguridad. En las imágenes del video se observa que hubo un forcejeo entre el delincuente y los dos hombres que auxiliaron a la empleada del local.

Finalmente, el ladrón se escapó corriendo, pero a las pocas cuadras fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría 3° de Encarnación.

Fue identificado como Alberto F. de 24 años. Al momento de su aprehensión, los uniformados lo revisaron, encontrando entre su ropa un cuchillo de marca Tramontina, con el que el hombre había intentando someter a la víctima en el local.