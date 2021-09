Luego de la nueva balacera registrada en Rosario, en este caso contra la fachada del edificio de la Asociación Empleados de Comercio de Corrientes entre Tucumán y Urquiza, el intendente Pablo Javkin reclamó enfáticamente más presencia de fuerzas federales en las calles.

“Vemos carencia de fuerzas federales en el cuidado de los vecinos, en una zona que tiene asignado un patrullaje nocturno de esa área”, manifestó y pidió por más móviles en las calles “cuidándonos en los hechos menores, pero también evitando que con tanta impunidad alguien en una moto se pueda parar en pleno centro, disparar 12 veces e irse sin que haya ninguna persecución”.

“Esto no puede seguir así. Hicimos un reclamo al presidente, en Rosario necesitamos una decisión de la Argentina, porque estamos en la Argentina, de disponer los recursos para cuidarnos. Necesitamos verlos en la calle, verlos circulando, ver las lucecitas azules y que notemos desde el Ministerio de Seguridad de la Nación mayor presencia”, continuó diciendo.

“Acá hay dos tareas, la presencia en la calle cuidando a los vecinos, y la inteligencia criminal para que estos episodios no sucedan. Argentina tiene cuerpos especializados en esto, tiene gente formada en eso. Entonces, ¿dónde están los que saben realizar este tipo de investigaciones?”, preguntó.

“Nosotros somos un pedazo de la Argentina y necesitamos de los cuerpos que tiene la Argentina especializados para que no sucedan este tipo de cosas. Estamos para exigir que se nos cuide. Yo recorro la ciudad y no hay presencia, no se ven las luces azules circulando, no hay respuesta para prevenir o respuesta para generar una persecución ante este tipo de episodios”, recalcó Javkin.

“El reclamo lo hice con el presidente cuando vino, lo hice cuando fui a Buenos Aires, educadamente pero con firmeza. He hablado con el gobernador de la provincia y con el ministro de seguridad, pero insisto en que estamos en la Argentina, y en la Argentina contamos con fuerzas que se especializan en esto y hoy las necesitamos”, amplió el titular del Ejecutivo local.

“¿Cómo puede ser que a una ciudad donde están pasando estas cosas no haya venido nunca el jefe de la policía federal? ¿Cómo puede ser que no haya venido nunca el jefe de Gendarmería? ¿Por qué? ¿No estamos en Argentina? ¿No tenemos una situación de importancia? Las fuerzas federales son fuerzas de toda la Argentina, no de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires. En estos momentos los necesitamos acá y eso es lo que le vamos a plantear al Ministerio de Seguridad de la Nación”, afirmó.

Finalmente, en referencia al juicio que se está llevando a cabo en el Centro de Justicia Penal, que fue baleado menos de 48 horas del inicio del debate oral, señaló: “No puede ser que una persona presa y condenada siga delinquiendo sin inconvenientes como si estuviera libre. Hoy lo que está sucediendo es que la cárcel domina la calle, es parte de lo que los vecinos padecen, y eso no puede ocurrir”.