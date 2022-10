Omar Perotti pidió al Congreso el tratamiento urgente del proyecto para ampliar la Justicia Federal de Santa Fe

El gobernador de Santa Fe Omar Perotti reclamó al Congreso el rápido tratamiento del proyecto común para ampliar la Justicia Federal en la provincia. El pedido fue en el marco de declaraciones por las amenazas que sufrieron periodistas de la localidad de Rosario y señaló que tratar el proyecto es “el mejor acompañamiento que podrían tener todos en la provincia de Santa Fe”.

En este sentido, el titular de la Casa Gris expresó que esa sería “la mejor respuesta, sin hipocresía” que los legisladores podrían tener para solidarizarse con la prensa atacada y sentenció: “Tendríamos allí un ejemplo de madurez política”.

¿Hace cuánto está el proyecto de ampliación de la Justicia Federal santafesina en el Congreso para su tratamiento?

El proyecto de ley para ampliar la Justicia Penal federal en la provincia frente al avance del narcotráfico y la inseguridad, ingresó el pasado 20 de mayo al Congreso y fue firmada por 16 de los 19 diputados nacionales por Santa Fe.

El aumento de juzgados y fiscalías para hacer frente al delito asociado a bandas narco en Rosario fue uno de los puntos que Perotti acordó con el presidente Alberto Fernández, en una reunión que se llevó a cabo en mayo y en la que también participó el intendente de Rosario Pablo Javkin, quien por su parte elevó un proyecto a la legislatura provincial para que los jefes municipales tengan poder en la elección de los jefes policiales en sus distritos.

¿Qué decían las amenazas a periodistas rosarinos?

El día 11 de octubre un cartel intimidatorio fue encontrado en las instalaciones de Telefe Rosario. En el texto, firmado con el sello de “Con la mafia no se jode”, se amenazaba con “matar a periodistas”, en medio de una temporada récord de crímenes, disputas territoriales y guerras narco. El texto advierte: “”A todos los medios de Rosario. Dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua, que vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode. Si no, caravana con El Noba”.

"Caravana con el Noba", el cartel intimidatorio que apareció frente al canal rosarino. Foto: @diegogmontilla

El mensaje disparó el fuerte repudio del arco político y legislativo y empujó a una reunión entre el ministro de Seguridad provincial y miembros del Sindicato de Prensa de Rosario, en el marco de una situación calificada como “Gravísima”.

El mensaje intimidatorio no es el primero que se registra en el último tiempo contra periodistas de la ciudad. La semana pasada, el SPR denunció a un abogado penalista que había tuiteado en su cuenta: “El mundo será un lugar vivible cuando todos los días se ejecute un periodista; son el cáncer de la humanidad”. Sin embargo, la presentación fue desestimada por el fiscal Damián Cimino, quien consideró que no era una instigación al delito.