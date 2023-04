Ola de violencia en Rosario: El intendente Pablo Javkin cuestionó la falta de policías en las calles

Este jueves, el intendente Pablo Javkin y el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, hablaron sobre la ola de hechos violentos que se registraron en Rosario durante la semana y tuvieron posturas respecto al accionar de la Policía en las calles y el control de las salidas transitorias de criminales de las cárceles.

En diálogo con Radio 2, Javkin cuestionó la falta de personal policial en la vía pública: “Es notoria la ausencia de policía en la calle. Lo que le pasó a Diego en su camioneta es grave. Pero también es grave ver a esas tres personas que no se podían subir a la moto y no los perseguía nadie. En pleno Alberdi”.

En ese marco, volvió a insistir sobre el proyecto que presentó hace un año para que el Ejecutivo local tenga poder de designación del jefe de la Policía de Rosario: “No puede ser que esta ciudad no tenga policía en la calle. Si no pueden, déjenos a nosotros tomar la responsabilidad de la distribución territorial de la policía. Es imposible de aceptar que no haya presencia porque te altera toda la vida de la ciudad”.

Además, se refirió a un problema con las libertades transitorias de las que gozan algunos reclusos: “Muchos de los hechos que vemos tienen su origen no solo en la libertad que esta gente tiene en la cárcel, sino en cómo y quienes salen”. En ese hilo, continuó: “No puede ser que los suelten para que salgan a matar gente y a veces los sueltan y los matan a ellos. El año pasado tuvimos 29 hechos de muertos con salidas transitorias. Hay muchos otros que salen y matan. Eso no puede pasar”.

¿Qué dijo Omar Perotti sobre la ola de violencia en Rosario?

Por su parte, el gobernador Perotti habló en el marco del remate del primer lote de soja de la campaña en la Bolsa de Comercio y sostuvo que “la violencia y la incidencia del narcotráfico en Rosario tiene mucho tiempo y con expresiones muy altas en todos los últimos años”.

“La decisión ha sido poner sobre la mesa la realidad de ese problema y lo que vemos es una foto que no le gusta a nadie”, expresó el líder de la Casa Gris. Y agregó: “para resolver un problema hay que exponerlo en toda su magnitud, sin ocultarlo ni subestimarlo y generando todas las acciones que permitan enfrentarlo”.

Y concluyó: “Un municipio o provincia por sí solos no pueden enfrentar una estructura que ha crecido durante tantos años, es la ayuda que hemos salido a pedir, una ayuda que no siempre se ha planteado en la provincia y que era necesaria. Y no hacerlo es ser cómplice, facilitarles la tarea”.