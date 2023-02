Ofrecen millonaria recompensa por información sobre la muerte de Rocío Romano en el sur de Rosario

La muerte de Rocío Romano en septiembre de 2021 sigue sin esclarecerse. Por eso, el Gobierno de Santa Fe decidió ofrecer una recompensa económica de $1.000.000 a quienes puedan aportar datos fehacientes sobre el hecho por el que la joven de 20 años terminó asesinada en barrio Tablada.

Rocío Abril falleció luego de ser acribillada en la puerta de un domicilio situado en Ayacucho y Centeno el 19 de septiembre del 2021. En ese momento, también quedó herido un chico de la misma edad que fue internado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca). De acuerdo a las primeras informaciones, el ataque se perpetró desde una moto en movimiento hacia un grupo de personas que participaba de una fiesta en la zona sur de la ciudad.

La joven había recibido la invitación por redes sociales y sólo alcanzó a estar unos minutos antes de que la balacera comenzara. Junto con ella estaba Milena, su hermana, que la sostuvo en brazos en camino al Heca y presenció su muerte envuelta en el llanto y la desesperación. “Nosotros nos enteramos cerca de las 5 de la mañana. Estábamos sin celulares y cuando llegamos al hospital la vimos a Milena y un médico me dijo ‘lo siento’. Ahí comenzó un duelo que voy a llevar toda mi vida, no hay un día en que no llore por Rocío”, expresó su mamá.

¿Dónde y cómo se puede colaborar con datos sobre el homicidio de Rocío?

El asesinato dejó a una beba de apenas meses sin su madre y un pedido de justicia que la familia de Rocío no deja de reflotar. Con pocas pistas sobre el suceso, la provincia fijó como recompensa $1.000.000 para quienes aporten datos útiles, relevantes y decisivos que permitan avanzar en la causa.

“La identidad de quienes brinden información y de quienes sean adjudicatarios de la recompensa será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación”, expresa el texto. Los datos podrán ser aportados en la sede de la Fiscalía Regional de Rosario, situada en Sarmiento 2850, o en cualquiera de las sedes del Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe.