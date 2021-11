Si de marcar tendencia se trata, Nicki Nicole (21) es experta. Es que además de ser una de las artistas argentinas más reconocidas internacionalmente por su música en este momento, destaca con cada uno de los outfits que utiliza.

Nicki Nicole recibió el premio a "artista revelación".

Esta vez fue a través de una publicación que realizó en Instagram, cuenta en la tiene 10.4 millones de seguidores. La cantante se mostró con un top color nude, pelo suelto y al natural por lo que sus admiradores no tardaron en reaccionar.

Nicki Nicole en Instagram.

Un emoji de una carita descansando escribió debajo de la publicación que tiene más de medio millón de likes y miles de comentarios, pero no solo de sus fanáticos sino también de famosos.

Nicki Nicole llegó a Las Vegas para su presentación en la entrega de los premios Grammy Latinos.

“Buenas noches belesa”, le comentó la cantante argentina Nathy Peluso y “Potra” le respondió Candelaria Tinelli.

“Que hermosa mujer que sos”, “Hola, llegué una hora tarde quería decirte que te amo”, “La más bella del mundo”, “Aguante Rosario Nicki, lo mejor de lo mejor” y “Cada día más linda”, fueron parte de los elogios que recibió.

Nicki Nicole en “La Resistencia”: casamiento con Trueno y canción del programa en vivo.

Sus polémicos dichos sobre Maradona

En una entrevista para “El País” de España, la joven habló sobre la violencia de género que sufren muchas personas en nuestro país y el periodista le consultó sobre la muerte de Diego Maradona.

“Cuando murió Maradona, en España hubo polémica porque, aunque nadie ponía en duda que fuera un Dios del fútbol, se tocó poco el tema de que fue un maltratador. Desde aquí dio la impresión de que en Argentina no se llegó a abordar siquiera...”, le dijo Raquel Peláez.

“Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan. Mi padre y mi abuelo sí lo son. Me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”, sentenció.