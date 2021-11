Homer el Mero Mero salió a cruzar a Nicki Nicole en su cuenta de Twitter, luego de sus dichos contra Diego Maradona, a quien acusó de “maltratador”.

“No importa lo que Diego hizo con su vida, importa mucho más lo que hizo con la vida de tantos argentinos y argentinas. A los muertos no se lo juzga ni se los critica, nadie tiene ese derecho.. no te dejaron vivir en paz y ahora no te quieren dejar descansar. Maradona=DIOS”, escribió Homer el Mero Mero.

Homer el Mero Mero cruzó a Nicki Nicole por sus críticas a Diego Maradona.

Todo comenzó cuando Nicki Nicole realizó una entrevista con El País y, al ser consultada por Maradona, no tuvo pelos en la lengua al referirse al 10. “Yo no nací en el tiempo de Diego Maradona y el fútbol no me interesa pero conozco bastante de su pasado, así que no soy su fan”.

Y agregó: “Mi padre y mi abuelo sí lo son, pero a mí me parece también controvertido el hecho de que se siga a una persona que tiene ese tipo de conducta. ¿Escucharías a un artista que es un maltratador? Yo no”.