El entrenador de Newell’s, Fernando Gamboa, brindó una conferencia de prensa tras el entrenamiento de este jueves en el Centro Griffa. Dejó en claro que no se encuentra para nada conforme con los resultados obtenidos en las últimas fechas, aunque sí de acuerdo con las formas en las que el equipo disputó cada compromiso. Confirmó que para el encuentro de Colón estarán disponibles Maxi Rodríguez y Julián Fernández.

“A uno siempre le preocupa cuando los resultados no son positivos. Más aún cuando creemos que merecíamos quedarnos con los puntos como fue el caso del último partido ante Atlético Tucumán. Desde mi punto de vista el resultado fue injusto, pero más allá de eso uno debe ocuparse por corregir las falencias y que no vuelvan a ocurrir para poder quedarnos con los tres puntos la próxima vez”, indicó.

Y agregó: “Tenemos la certeza de que todo lo que dijimos lo estamos haciendo. Lo cierto es que la realidad indica que los resultados no nos están acompañando como al principio. Corregimos con mucha madurez y acierto en el sentido de que hay situaciones determinadas que no están bien y no se deben repetir. Nuestra propuesta es siempre la misma, ser agresivos, tener buena tenencia, ser inteligentes y mostrar solidez en defensa. Nunca preparamos un partido pensando en defender”.

Maxi Rodríguez podría reaparecer ante Colón Newell's

El Negro se mostró convencido de poder lograr un cambio positivo a partir del sábado, porque “hay una armonía de trabajo en el buen sentido. Estamos todos compenetrados en lo que hacemos y eso se ve en cada entrenamiento y trabajo de la semana. No hay quejas ni mala cara. Estamos muy convencidos de lo que tenemos que hacer. Hay que seguir, estar fuertes, saber lo que somos como club y defender el escudo a muerte porque tenemos la obligación”.

Con respecto al rival de turno, Colón de Santa Fe, último campeón del fútbol argentino, comentó: “Es un equipo importante, con buenos futbolistas y un entrenador serio, que viene trabajando desde hace ya bastante tiempo”.

Por último, respondió que aún no tiene definido el once inicial ni el esquema, alegando que esperará hasta el entrenamiento de mañana para hacerlo junto a los futbolistas antes de viajar a la capital provincial y manifestó también que estarán a disposición tanto Julián Fernández como Maximiliano Rodríguez.