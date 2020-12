Luego de su aparición en la primera de Newell’s, Jerónimo Cacciabue se asentó como una fija en el equipo titular a base de buenas actuaciones. Sin embargo, su nivel futbolístico no es lo único que destaca al volante, sino su personalidad y gustos, porque, como él mismo declaró, vive “en otra época”.

Al autor del gol del triunfo de los rosarinos ante Estudiantes de La Plata, en la primera fecha de la Zona Complementación de la Copa Diego Maradona, no le interesa la tecnología. “Soy más de otra época, pero me gusta ser así. Cuando me voy al pueblo, mis amigos me cargan, pero soy siempre yo”, contó en una entrevista con Zapping Sport.

Cacciabue se compró una chata modelo '65

Además, el mediocampista se compró un vehículo que difícilmente otros futbolistas tengan. “Es una chata modelo ’65 que está impecable. La vi en un garage de un señor que tiene cosas viejas en Montes de Oca. Me encantó y pensé que quería que fuera mía”, relató. Luego, explicó: “Ahora en el pueblo la uso. Es bastante gastadora, pero la bancamos igual. No la traigo a la ciudad porque no anda tan firme de frenos. Es más para andar por caminos de tierra, tomando unos mates”.

Por último, el jugador del equipo de Frank Kudelka se refirió a su costumbre por convertir goles desde afuera del área, como sucedió ante el Pincha. “Siempre pateé desde lejos, soy un poco caradura. Cuando tengo la chance, le pego: algunas entran, algunas no. Pero cuando tengo la posibilidad le pego. En Reserva hice varios desde afuera del área”, cerró.

“Lo importante es la aventura y los recuerdos que quedan de ella, diría un viejo y querido amigo...”, escribió el futbolista en la presentación.

Fuente: Noticias Liga Profesional de Fútbol